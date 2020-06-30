Водитель скутера погиб в ДТП с "Газелью" в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель скутера погиб в результате столкновения с автомобилем "Газель" в ТиНАО.

Как сообщило в Twitter управление ГИБДД по Москве, авария произошла на 51 километре на Калужского шоссе.

По предварительным данным, "Газель" совершала поворот, когда произошло столкновение.

При этом мопед двигался по обочине дороги во встречном направлении. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и три пострадали в ДТП на Севастопольском проспекте в столице.