ДТП затруднило движение на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал Пресс-служба Дептранса
Движение осложнено на участке Севастопольского проспекта на юге столицы из-за ДТП.
Как сообщил Дептранс в Telegram, авария произошла на пересечении с Загородным шоссе.
Отмечается, что столкнулось два автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие.
Движение осложнено на дистанции 100 метров. На место направлен дорожный патруль.
Ранее движение на Московском малом кольце перекрыли из-за столкновения четыре машин.
Один человек погиб в ДТП на Севастопольском проспекте в столице