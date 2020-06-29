ДТП затруднило движение на Севастопольском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал Пресс-служба Дептранса

Движение осложнено на участке Севастопольского проспекта на юге столицы из-за ДТП.

Как сообщил Дептранс в Telegram, авария произошла на пересечении с Загородным шоссе.

Отмечается, что столкнулось два автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие.

Движение осложнено на дистанции 100 метров. На место направлен дорожный патруль.

Ранее движение на Московском малом кольце перекрыли из-за столкновения четыре машин.