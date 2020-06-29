Движение на Московском малом кольце перекрыто из-за аварии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Четыре транспортных средства столкнулись на трассе А107. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На трассе А107 между Калужским и Варшавским шоссе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств – трех грузовых и одного легкового автомобиля. Движение по Московскому малому кольцу перекрыто полностью", – сообщил собеседник информагентства.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. О погибших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего столкновения уточняются.

Ранее стало известно об аварии со смертельным исходом на 7-м километре МКАД. Там столкнулись два автомобиля, погибли два человека.

