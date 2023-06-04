Власти Краснодара объяснили хлопок в небе над городом переходом самолета на сверхзвук

Фото: Министерство обороны РФ

Хлопок в небе над Краснодаром может быть связан с самолетом, который преодолел звуковой барьер, сообщений о ЧП в городе не поступало. Об этом в своих соцсетях сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"По информации ЕДДС Краснодара и Динского района, а также данным экстренных служб, сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало. Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, – наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер", – указано в уведомлении.

В апреле аналогичный случай возник в Калужской области. Региональные власти также объяснили похожие на взрывы звуки переходом самолетов на сверхзвуковую скорость.

До этого жители региона сообщили в Сети о двух сильных "взрывах". По информации очевидцев, из-за звуков затряслись окна, а также сработала сигнализация на автомобилях.

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