Суд решит вопрос об аресте подозреваемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Хамовнический суд Москвы в ближайшее время примет решение о заключении под стражу подозреваемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте, сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

Уточняется, что мужчину обвиняют в преступлениях по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Ряд источников сообщал, что убитым оказался предприниматель Оганес Камарян. Он разыскивался полицией Армении по делу о подготовке убийства в корыстных целях.

Утром 3 июня полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена. Им оказался молодой человек 1998 года рождения. По месту проживания подозреваемого проведены обыски, допрошены свидетели, изучены видеокамеры и назначены экспертизы.

Помимо этого, по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Следователи продолжают устанавливать полную картину преступления и его мотив.