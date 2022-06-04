Скоростной поезд сошел с рельсов на юге Китая

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Скоростной поезд сошел с рельсов в китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что инцидент произошел в 5:30 по московскому времени в момент. Когда состав подъезжал к железнодорожной станции, на его пути сошел сель, столкновение с которым привело к сходу двух вагонов, один из которых упал на платформу.

В результате погиб машинист. Один проводник и семь пассажиров получили увечья, им была оказана медпомощь. В настоящее время на месте инцидента работают спецслужбы.

Накануне пассажирский поезд по неизвестной причине сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен в Германии. В результате погибли три человека, еще как минимум 60 пассажиров пострадали.

