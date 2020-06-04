Мужчина с ножом ранил 39 человек в детском саду в Китае

Школьный охранник в Китае ранил ножом 39 человек, сообщает "Газета.ру". Это произошло в детском саду в провинции Гуанси.

От рук нападавшего пострадали 37 детей и двое взрослых, в том числе директор учреждения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Мужчину задержали. Следствие выясняет мотивы нападения.

Отмечается, что нападения на социальные учреждения в Китае зачастую случаются с применением ножей из-за жесткого законодательства в обороте огнестрельного оружия.

Ранее безработный мужчина набросился с ножом на кассира в одном из столичных магазинов на Можайском шоссе. Злоумышленник, ранивший работника торговой точки в живот, был задержан правоохранителями.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

