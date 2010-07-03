Два человека погибли при пожаре в квартире в Конькове

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пожар произошел в жилом доме в районе Коньково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.

"К сожалению, в результате пожара погибли два человека", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры на улице Профсоюзная на юго-западе Москвы. Были спасены двое детей и двое взрослых.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже в доме 94, корпусе 2. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

