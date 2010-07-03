Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Одного из участников драки в Красногорске, в ходе которой был убит ветеран боевых действий Никита Белянкин, задержали.

Как сообщил Агентству "Москва" отец погибшего Алексей Белянкин, об этом ему рассказал сотрудник Следственного комитета.

По его словам, с задержанным ведутся следственные действия. При этом он отметил, что "главный подозреваемый, возможно, скрылся из страны".

"Сколько человек разыскивается по делу, мне неизвестно", – сказал Белянкин.

Он добавил, что более 300 человек пришли вечером 3 июня на место убийства, чтобы почтить память сына.

В то же время источник ТАСС, близкий к следствию, опроверг информацию о задержании подозреваемого в убийстве.

В ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске завязалась драка. Ее свидетелем стал 24-летний Никита Белянкин. Он попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение, и несколько раз выстрелил в воздух.

После этого неизвестный ударил Белянкина ножом в сердце, который стал для него смертельным. Нападавшие скрылись. Ранее в СК сообщили, что участники драки установлены. По факту убийства возбуждено уголовное дело.