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04 мая, 11:10

Происшествия

Пожар произошел на предприятии после удара ВСУ по брянскому поселку Суземка

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар вспыхнул на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка в Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки разрушены производственные и административные здания. О пострадавших информация не поступала.

Ранее украинские военные нанесли удар по зданию администрации Пологовского района Запорожской области с помощью БПЛА. Серьезные повреждения не зафиксированы, уточнил замгубернатора региона Антон Тицкий.

Кроме того, атакованы Васильевка и Каменка-Днепровская. В первом населенном пункте обстрелу подвергся магазин, во втором – частный жилой дом. Погибших и раненых нет, отмечал Тицкий.

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