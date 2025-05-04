Пожар произошел на предприятии после удара ВСУ по брянскому поселку Суземка

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар вспыхнул на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка в Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки разрушены производственные и административные здания. О пострадавших информация не поступала.

Ранее украинские военные нанесли удар по зданию администрации Пологовского района Запорожской области с помощью БПЛА. Серьезные повреждения не зафиксированы, уточнил замгубернатора региона Антон Тицкий.

Кроме того, атакованы Васильевка и Каменка-Днепровская. В первом населенном пункте обстрелу подвергся магазин, во втором – частный жилой дом. Погибших и раненых нет, отмечал Тицкий.