Число пострадавших при пожаре в московской гостинице выросло до 10

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В результате пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации", – поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие отравились продуктами горения.

Всего из горящего здания удалось спасти 305 человек, включая 114 детей.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26, в ночь на вторник, 4 мая. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Прокуратура Москвы в связи с произошедшим организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

Также оценку исполнения требований пожарной безопасности дадут ответственным лицам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

