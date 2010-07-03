СК начал проверку после падения башенного крана на западе Москвы

На западе Москвы частично обрушился башенный кран

Началась доследственная проверка после крушения башенного крана на стройплощадке в Можайском районе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 4 мая во время строительно-монтажных работ. Крановщица получила травмы, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи осматривают место случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее уточнялся его адрес: улица Гжатская, владение 9, там строится жилой комплекс. Движение на участке улицы перекрывали.