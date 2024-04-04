Пожар произошел в центре развития творчества детей в Курске после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Центр расположен на улице Урицкого. Пожар локализован. Никто не пострадал.

Глава региона подчеркнул, что опасность атаки БПЛА сохраняется, в связи с чем призвал не приближаться к окнам.

Ранее сообщалось, что над Курском сбили украинские беспилотники. По словам главы региона, есть попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также загорелись два частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

До этого пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава Курской области заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность.