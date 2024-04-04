Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам главы Воронежской области, в настоящее время силы противовоздушной обороны приведены в режим готовности. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

"Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход", – написал Гусев.

Немногим ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. По словам губернатора региона Романа Старовойта, силы ПВО сбили один беспилотник. В результате инцидента произошло возгорание на Центральном рынке Курска. На место ЧП выехали оперативные службы, подчеркнул Старовойт.