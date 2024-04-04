Двое ремонтников погибли от сброшенной ВСУ мины в Херсонской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские военные нанесли удар с помощью сброшенной с беспилотника мины по ремонтной бригаде, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что изначально от атаки дрона погиб один из монтеров, а двое пострадавших успели забраться в ближайший подъезд. Однако скорая, которую они вызвали, сама попала под обстрел. Врачи, по его словам, не получили ранений и смогли добраться до подъезда, занеся рабочих в подвал.

"Пока дроны нацистов не давали доставить раненых в больницу, скончался еще один молодой монтер", – сообщил Алексеенко.

Ранее два человека погибли в результате удара украинской армии с помощью дронов по грузовику, который перевозил продукты и воду в село Бабино в Херсонской области. Алексеенко сообщил, что пассажир машины после первого удара смог остаться в живых, однако его добили на дороге с помощью второго дрона.

