Два человека погибли при ударе ВСУ по Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Два человека погибли в результате удара украинской армии с помощью дронов по грузовику, который перевозил продукты и воду в село Бабино в Херсонской области. Об этом председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале.

"Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Чудовищные последствия взрыва вы видите сами. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений", – сообщил Алексеенко.

С его слов, пассажир машины после первого удара смог остаться в живых. Он успел отползти и наложить жгут на раненую ногу, однако его добили на дороге с помощью второго дрона, рассказал Алексеенко.

Позже на место происшествия из села прибыли люди, чтобы помочь. ВСУ нанесли удар и по ним, заключил председатель правительства региона.

В конце марта стало известно, что ВСУ нанесли удар с помощью реактивных ракет HIMARS по жилым домам в поселке Брилевка Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате осколочные ранения нижних конечностей и тела получили четверо мирных граждан.

До этого сообщалось о пострадавшем пожилом мужчине, который получил травмы после обстрела ВСУ рейсового автобуса в городе Каховке Херсонской области. Алексеенко сообщил, что внутри автобуса находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров.