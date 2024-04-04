Девять бойцов ЦАХАЛ с гражданством РФ погибли с начала конфликта в Газе

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Девять мобилизованных бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые имеют в том числе российское гражданство, погибли после последнего обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на израильское диппредставительство в РФ.

3 апреля стало известно, что еще трое граждан России находятся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС. Как уточнила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, они не числятся в списках погибших.

Между тем в СМИ писали, что израильская сторона согласилась на предложенные Вашингтоном условия обмена заложников и ожидает ответа ХАМАС. Согласно плану, Израиль освободит порядка 700 палестинских пленных в обмен на освобождение 40 израильских заключенных со стороны ХАМАС.

До этого появилась информация о том, что правящее в Газе движение согласилось на предложенный Штатами план перемирия и прекращения огня в анклаве. США предложили прекратить боевые действия, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.