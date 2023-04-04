Советник главы ОВА Братчук сообщил о пожаре на одном из предприятий в Одессе

Фото: телеграм-канал "Типичная Одесса"

Одно из предприятий в Одессе загорелось в результате обстрела, заявил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телемарафон.

По его словам, пожар тушили практически до утра. При этом он не уточнил, какой именно объект оказался под ударом.

Минувшей ночью СМИ писали о серии взрывов в Одессе, после чего в городе начался пожар. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 01:23 4 апреля. Городская администрация заявила о работе систем ПВО.

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