Вагон электропоезда сгорел в Калужской области

Электричка загорелась на Киевском направлении МЖД

Электропоезд загорелся на станции Малоярославец Калужской области на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает РИА Новости.

"...на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец – Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", – рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На место были вызваны пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры, которые должны были поехать на электропоезде, воспользовались экспрессом Калуга – Москва в 13:11. До Апрелевки он проследовал с остановки поезда 6306.

По информации МЧС, пожар полностью уничтожил вагон. На движение других поездов произошедшее не повлияло, огонь не распространился.

Как рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик. Надзорное ведомство проведет проверку.

Накануне на юге Москвы загорелись несколько автомобилей. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров, огонь оперативно потушили.

