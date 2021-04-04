Вагон электропоезда сгорел в Калужской области

17:02
Электричка загорелась на Киевском направлении МЖД
Электропоезд загорелся на станции Малоярославец Калужской области на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает РИА Новости.
"...на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец – Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", – рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
На место были вызваны пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиры, которые должны были поехать на электропоезде, воспользовались экспрессом Калуга – Москва в 13:11. До Апрелевки он проследовал с остановки поезда 6306.
По информации МЧС, пожар полностью уничтожил вагон. На движение других поездов произошедшее не повлияло, огонь не распространился.
Как рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик. Надзорное ведомство проведет проверку.
Накануне на юге Москвы загорелись несколько автомобилей. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров, огонь оперативно потушили.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: