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Происшествия

17:02

Вагон электропоезда сгорел в Калужской области

происшествия пожар транспорт

Электричка загорелась на Киевском направлении МЖД

Электропоезд загорелся на станции Малоярославец Калужской области на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает РИА Новости.

"...на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец – Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", – рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На место были вызваны пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры, которые должны были поехать на электропоезде, воспользовались экспрессом Калуга – Москва в 13:11. До Апрелевки он проследовал с остановки поезда 6306.

По информации МЧС, пожар полностью уничтожил вагон. На движение других поездов произошедшее не повлияло, огонь не распространился.

Как рассказали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, на место происшествия выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик. Надзорное ведомство проведет проверку.

Накануне на юге Москвы загорелись несколько автомобилей. Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров, огонь оперативно потушили.

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