В Москве задержали 11 человек за препятствие следствию

12:08
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Полиция в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости.
"Одиннадцать человек задержаны за попытку воспрепятствовать следственным действиям, которые проводились в рамках проверки по статье 318 УК РФ", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.
Названная статья Уголовного кодекса регулирует ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
Подробности инцидента уточняются. ТАСС сообщил, что задержанные пытались прорваться в кабинет к следователю.
По предварительным данным, на 11 человек составлены административные протоколы за нарушение правил самоизоляции. На троих задержанных также составлены протоколы о мелком хулиганстве.
Накануне в Москве произошел конфликт со стрельбой, пострадал сотрудник ГБУ "Жилищник". В воскресенье, 4 апреля, стало известно о задержании предполагаемого стрелка.
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