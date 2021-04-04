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Москва 24

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Происшествия

12:08

В Москве задержали 11 человек за препятствие следствию

происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Полиция в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одиннадцать человек задержаны за попытку воспрепятствовать следственным действиям, которые проводились в рамках проверки по статье 318 УК РФ", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

Названная статья Уголовного кодекса регулирует ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

Подробности инцидента уточняются. ТАСС сообщил, что задержанные пытались прорваться в кабинет к следователю.

По предварительным данным, на 11 человек составлены административные протоколы за нарушение правил самоизоляции. На троих задержанных также составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Накануне в Москве произошел конфликт со стрельбой, пострадал сотрудник ГБУ "Жилищник". В воскресенье, 4 апреля, стало известно о задержании предполагаемого стрелка.

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