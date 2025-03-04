Житель Уфы получил ожоги, застряв ногой в горячей батарее

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В Башкирии спасатели помогли 55-летнему мужчине, который поскользнулся, упал и застрял ногой в горячей батарее. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Управление гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, в таком положении уфимец пробыл почти сутки, пока его не приехал навестить сын. К этому моменту конечность стала отекать и посинела, а из-за высокой температуры батареи на ней образовался ожог. Прибывшие на вызов спасатели освободили пострадавшего и посоветовали обратиться за помощью врачей.

Ранее 32-летняя женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае. Ее тело с ожогами нашел сожитель.

Правоохранители уточнили, что мужчина и женщина употребляли запрещенные вещества. При осмотре квартиры были обнаружены, по предварительной информации, наркотики.