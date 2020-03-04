Ячейку террористов разоблачили в Твери

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить в Твери ячейку международной террористической организации. Ее члены поддерживали боевиков ресурсами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Отмечается, что в ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.

Также известно, что лидер террористов принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Однако информация о том, был ли задержан главарь банды, не уточняется.

В настоящее время возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии боевикам. Также заведено дело в отношении тех граждан, которые знали о деятельности экстремистов, но скрыли эти данные.

Ранее в Подмосковье задержали финансиста запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". Сообщалось, что он собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей.