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Происшествия

13:15

Диденко рассказала о "подарке" от погибшего мужа

происшествия

Фото: соцсети

Известный блогер Екатерина Диденко рассказала о "подарке" от ее мужа, который погиб в результате инцидента с сухим льдом в банном комплексе, сообщает "Газета.ру".

Она подчеркнула, что супруг умер не во время ее дня рождения, а на следующие сутки. Тем самым он хотел, чтобы ее жене было легче перенести утрату, считает Екатерина.

"Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00". Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче", – написала Диденко.

Напомним, что блогер отмечала свой день рождения в банном комплексе, когда произошла трагедия с сухим льдом. В результате два человека погибли на месте. Уже в больнице скончался муж Екатерины.

В связи с этим Диденко обратилась к психологам через соцсети. После она стала делиться с подписчиками ее аккаунта в Instagram своими переживаниями.

В Госдуме решили ужесточить продажу сухого льда.

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