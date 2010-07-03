У ветерана ВОВ похитили 150 тысяч рублей при организации похорон

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СК начал доследственную проверку по заявлению о хищении 150 тысяч рублей у ветерана ВОВ, сообщает Агентство "Москва".

В органы обратилась дочь 93-летнего пенсионера, проживающего на западе Москвы. Женщина рассказала, что ее отец – ветеран Великой Отечественной войны – стал жертвой мошенников. Якобы сотрудники ритуального агентства при организации похорон похитили у него 150 тысяч рублей.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов дал указание подчиненным провести процессуальную проверку по данному факту. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.