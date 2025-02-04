Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Северной Осетии

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Режим опасности атаки беспилотников начал действовать в Северной Осетии. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале главы республики Сергея Меняйло.

"Прошу всех сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации – ее публикую здесь, в своем канале", – говорится в его публикации.

В 20:56 Меняйло сообщил об "отбое беспилотной опасности", добавив, что оперативный штаб Северной Осетии продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее дежурные силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области. В результате воздушной атаки не было выявлено пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

Атаке украинских БПЛА также подверглись объекты Астраханской области, в том числе топливно-энергетического комплекса. В результате падения одного беспилотника началось возгорание.

