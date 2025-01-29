Беспилотник сбит над Ладожским озером в Ленинградской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего не было выявлено никаких разрушений. Кроме того, никто не пострадал из-за атаки БПЛА.

"В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята", – уточнил Дрозденко.

Ночью 29 января временные ограничения вводились на работу петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

