29 января, 07:12Происшествия
Беспилотник сбит над Ладожским озером в Ленинградской области
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате произошедшего не было выявлено никаких разрушений. Кроме того, никто не пострадал из-за атаки БПЛА.
"В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята", – уточнил Дрозденко.
Ночью 29 января временные ограничения вводились на работу петербургского аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы. В Росавиации отметили, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.