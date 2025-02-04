Устроивший дебош на борту самолета мужчина задержан в Сочи

Фото: телеграм-канал SHOT

В Сочи задержали мужчину, который устроил дебош на борту воздушного судна, летевшего из Нижнего Новгорода. О происшествии сообщается на портале управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу.

Ранее в Сети появились кадры, на которых пассажир требует принести ему вина и водки и размахивает при этом, предположительно, ножом.

По данным ведомства, в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Сочи накануне в 20:20 поступило сообщение от диспетчера воздушной гавани о том, что на борту самолета находится агрессивный пассажир, который выражается в адрес членов экипажа нецензурной бранью и чем-то размахивает. На замечания мужчина не реагировал.

Правоохранители задержали пассажира после того, как самолет приземлился в пункте назначения. Затем его доставили в отдел внутренних дел.

"Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", – уточняется в публикации.

В отношении задержанного транспортные полицейские составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").

Материалы переданы в суд Адлерского района. После установления всех деталей происшествия инстанция рассмотрит вопрос о возбуждении дела по статье о хулиганстве.

Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва начал угрожать взорвать самолет, когда тот подлетал к столице. Агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства.

После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили. Позже на злоумышленника завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

