В Узбекистане задержали 32 телефонных мошенника, обманывавших россиян

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В Узбекистане задержали 32 мошенника, связанных с крупной сетью call-центров, которая обманным путем похищала деньги россиян. Об этом сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики, передает РИА Новости.

По данным ведомства, глава группы 1986 года рождения создал преступную структуру, состоящую из 32 человек, которая действовала под видом двух call-центров в Фергане и одного в Ташкенте. Злоумышленники обманным путем похищали средства россиян.

Всех участников данной схемы задержали. Против них завели дело по статьям "Мошенничество, совершенное группой лиц" и "Незаконный доступ к компьютерной информации" УК Узбекистана.

Ранее сотрудникам ФСБ России удалось накрыть международную сеть мошеннических call-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне. Его участники под видом совершения инвестиционных сделок занимались мошенничеством. Злоумышленникам удалось обмануть около 100 тысяч человек.

Кроме того, были установлены руководители этих call-центров. Ими оказались гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Первый из них был задержан, а второго правоохранители объявили в розыск. По данным ФСБ, в 2022 году эти граждане, выполняя задание СБУ, организовали распространение анонимных сообщений о подготовке террористических актов на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

