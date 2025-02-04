04 февраля, 16:57Происшествия
В Узбекистане задержали 32 телефонных мошенника, обманывавших россиян
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В Узбекистане задержали 32 мошенника, связанных с крупной сетью call-центров, которая обманным путем похищала деньги россиян. Об этом сообщает пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики, передает РИА Новости.
По данным ведомства, глава группы 1986 года рождения создал преступную структуру, состоящую из 32 человек, которая действовала под видом двух call-центров в Фергане и одного в Ташкенте. Злоумышленники обманным путем похищали средства россиян.
Всех участников данной схемы задержали. Против них завели дело по статьям "Мошенничество, совершенное группой лиц" и "Незаконный доступ к компьютерной информации" УК Узбекистана.
Ранее сотрудникам ФСБ России удалось накрыть международную сеть мошеннических call-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне. Его участники под видом совершения инвестиционных сделок занимались мошенничеством. Злоумышленникам удалось обмануть около 100 тысяч человек.
Кроме того, были установлены руководители этих call-центров. Ими оказались гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва. Первый из них был задержан, а второго правоохранители объявили в розыск. По данным ФСБ, в 2022 году эти граждане, выполняя задание СБУ, организовали распространение анонимных сообщений о подготовке террористических актов на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
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