Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске

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Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе Луганской Народной Республики, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших", – написал Кадыров.

Глава Чеченской республики пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате обстрела. Он также пообещал, что чеченские подразделения в составе ВС РФ сделают все возможное, чтобы наказать всех, кто повинен в этом преступлении.

Накануне, 3 февраля, ВСУ атаковали ракетами HIMARS кафе-пекарню в городе Лисичанск ЛНР. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Соболезнования от себя лично и от москвичей выразил мэр Москвы Сергей Собянин.