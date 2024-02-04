Число жертв обстрела со стороны ВСУ в Лисичанске достигло 28

Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска

В результате обстрела со стороны украинской армии в Лисичанске в ЛНР погибли 28 человек, еще 10 получили травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы республики.

"Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", – говорится в сообщении.

До этого было известно о 20 жертвах, тела которых достали из-под завалов после обстрела.

ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске 3 февраля. Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, на территории ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Они пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.

В свою очередь, военные следователи СК РФ сообщили, что украинская армия, предположительно, задействовала при атаке РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар по Лисичанску терактом.

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске