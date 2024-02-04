04 февраля, 08:53Происшествия
Число жертв обстрела со стороны ВСУ в Лисичанске достигло 28
Фото: ТАСС/Администрация Лисичанска
В результате обстрела со стороны украинской армии в Лисичанске в ЛНР погибли 28 человек, еще 10 получили травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию главы республики.
"Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", – говорится в сообщении.
До этого было известно о 20 жертвах, тела которых достали из-под завалов после обстрела.
ВСУ атаковали пекарню в Лисичанске 3 февраля. Как рассказал глава региона Леонид Пасечник, на территории ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Они пытаются спасти пострадавших при помощи спецтехники.
В свою очередь, военные следователи СК РФ сообщили, что украинская армия, предположительно, задействовала при атаке РСЗО HIMARS. Первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удар по Лисичанску терактом.
Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
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