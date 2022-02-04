Суд арестовал мужчину, который заживо сжег знакомого в квартире на севере Москвы

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Суд арестовал 46-летнего мужчину, который заживо сжег знакомого во время пьяной ссоры в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по городу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью").

"По версии следствия, 24 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Солнечногорской в городе Москве, в ходе распития спиртных напитков в компании, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений приискал зажигалку и умышленно поджег одежду на потерпевшем 1973 года рождения", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области возбудили и направили в суд уголовное дело против мужчины, который поджег свою подругу, увидев в ней ведьму.

По данным следствия, в мае 2021 года мужчина во время застолья поругался со знакомой. Девушка не захотела возобновлять с ним близкие отношения.

