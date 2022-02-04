МВД и ФСБ пресекли незаконную деятельность в компании, подведомственной Минэнерго

18:01
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Полиция и ФСБ пресекли противоправную деятельность, которую осуществляло руководство Федеральной энергосервисной компании (ФЭСКО), подведомственной Минэнерго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что незаконная деятельность лиц из числа руководства предприятия была выявлена правоохранителями при сотрудничестве с департаментом экономической безопасности.
В Минэнерго уточнили, что данные противоправные действия были совершены в 2018–2019 годах и были связаны с продажей государственной собственности, находившейся во владении ФЭСКО, на заведомо невыгодных условиях.
"Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия", – пояснили в министерстве.
Ранее суд Москвы вынес решение о помещении под стражу до 18 марта главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, обвиняемый получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований.
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