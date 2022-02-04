Пожар произошел на птицефабрике в Солнечногорске

14:13
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пожар вспыхнул на птицефабрике в поселке Ржавки под Солнечногорском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Площадь возгорания увеличилась с 60 квадратных метров до одной тысячи.
По словам источника агентства, сохраняется угроза распространения огня: внутри здания находятся легковоспламеняющиеся жидкости, краска и баллоны.
Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине. Огонь на площади 7 тысяч квадратных метров вспыхнул в Окружном проезде, 18А. Пожару присвоили третий ранг сложности.
К тушению огня привлекли 90 пожарных и 32 единицы техники, из них от МЧС – 38 человек и 15 единиц техники. По данному факту прокуратура Подмосковья организовала проверку. Пожар локализовали.
Открытое горение на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине ликвидировали
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