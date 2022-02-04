Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

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Фото: nnovgorod.sledcom.ru
В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали два человека. У одного из них ожоги 80% тела. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Мужчину 1975 года рождения госпитализировали в ожоговый центр ПИМУ. Женщине с гипертоническим кризом медицинскую помощь оказали на месте.
По данным МЧС, дом газифицирован. В результате ЧП произошло повреждение межквартирной стены и остекления на пятом этаже, несущие конструкции не повреждены. Эвакуированы 49 человек, включая двоих детей.
"На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ликвидации последствий происшествия задействовано 107 человек, 32 единицы техники, в том числе от МЧС на месте работают 60 человек, 18 единиц техники", – говорится в сообщении.
В региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. На месте работают следователи-криминалисты.
Ранее сообщалось, что отец, мать и ребенок пострадали при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. В результате произошло обрушение половины дома. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок – травмы головы.
ЧП произошло в частном доме, где проживало пять семей. После взрыва возгорания не последовало. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.
По данному факту прокуратура Московской области начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
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