"Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета за пределы ВПП

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Информация о выкатывании самолета авиакомпании "Победа", который выполнял рейс Уфа – Москва, за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уфы не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



"При выполнении рейса DP436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия", – подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в пресс-службе международного аэропорта Уфа сообщали, что лайнер при выруливании на старт выкатился за пределы взлетной полосы.

В пресс-службе сообщили, что на борту находилось шесть членов экипажа, 183 пассажира.

Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, транспортная прокуратура проведет проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК 200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

Согласно сведениям МЧС, на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

