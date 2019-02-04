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18:03

Саратовскую чиновницу задержали за превышение полномочий

происшествия

18:03

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Фото: nversia.ru

Сотрудники саратовского СК задержали председателя комитета по управлению имуществом местной мэрии Елену Салееву. Как отмечает портал News.ru, ей вменяют превышение полномочий.

Салеева стала вторым фигурантом уголовного дела о выделении земли под строительство многоквартирных жилых домов. Ранее в рамках расследования был арестован экс-начальник отдела муниципального контроля комитета по имуществу саратовской мэрии Андрей Краснов. Его обвинили в получении взяток на 18 миллионов рублей. Взамен Краснов выдавал документы для возведения домов на муниципальной земле.

В городской администрации уточнили, что Салеева с 1 февраля находится в отпуске. По этой причине в мэрии ничего не знают о проведении следственных действий.

В августе 2018 года местный СК начал расследование дела, заведенного по факту превышения полномочий неустановленными чиновниками мэрии. Теперь все дела объединили в одно производство.

Ранее другая чиновница из Саратова осталась без работы после того, как местных учителей заставили убирать снег на морозе. В городской администрации провели служебную проверку.

происшествия

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