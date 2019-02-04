Саратовскую чиновницу задержали за превышение полномочий

Сотрудники саратовского СК задержали председателя комитета по управлению имуществом местной мэрии Елену Салееву. Как отмечает портал News.ru, ей вменяют превышение полномочий.

Салеева стала вторым фигурантом уголовного дела о выделении земли под строительство многоквартирных жилых домов. Ранее в рамках расследования был арестован экс-начальник отдела муниципального контроля комитета по имуществу саратовской мэрии Андрей Краснов. Его обвинили в получении взяток на 18 миллионов рублей. Взамен Краснов выдавал документы для возведения домов на муниципальной земле.

В городской администрации уточнили, что Салеева с 1 февраля находится в отпуске. По этой причине в мэрии ничего не знают о проведении следственных действий.

В августе 2018 года местный СК начал расследование дела, заведенного по факту превышения полномочий неустановленными чиновниками мэрии. Теперь все дела объединили в одно производство.

Ранее другая чиновница из Саратова осталась без работы после того, как местных учителей заставили убирать снег на морозе. В городской администрации провели служебную проверку.