Госавтоинспекция подтвердила гибель водителя после падения машины в Москву-реку

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Водитель автомобиля, который упал в Москву-реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб. Эту информацию подтвердила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, на Лужнецкой набережной, д. 24 в 13:30 водитель автомобиля "Фольсваген" совершил наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О случившемся стало известно 4 января. По данным одного из источников, женщина-водитель не справилась с управлением. Машина пробила бетонное ограждение, после чего и оказалась в реке.

При этом, как позже уточняли СМИ, из воды достали тело мужчины. В настоящий момент сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы вытащить из реки автомобиль.

