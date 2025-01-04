ТАСС: мужчина погиб после падения машины в Москву-реку на Лужнецкой набережной

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Один человек погиб в результате падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело мужчины уже достали из воды, уточнил собеседник агентства. По его данным, в настоящий момент сотрудники экстренных служб работают над тем, чтобы вытащить из реки автомобиль.

В свою очередь представители столичной прокуратуры рассказали, что погибшим оказался мужчина 1981 года рождения.

О произошедшем стало известно 4 января. По данным одного из источников, женщина-водитель не справилась с управлением. Машина пробила бетонное ограждение, после чего и оказалась в реке. Прочие обстоятельства произошедшего уточняются.