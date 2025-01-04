МЧС: число пожаров в домах и квартирах в России снизилось на 12% в 2024 году

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Число пожаров, возникающих в жилых домах и квартирах в России, снизилось на 12% по итогам 2024 года в сравнении с показателями 2023-го, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Так, в течение 2024 года в стране было зафиксировано свыше 344 тысяч возгораний. При этом более 96 тысяч из них пришлось на жилые дома и квартиры. Однако это число почти на 13 тысяч уступает показателям 2023 года, подчеркнули представители ведомства.

На этом фоне, по данным МЧС, число погибших в результате пожаров детей увеличилось почти на 20%.

Также установлено, что более 50% всех пожаров в жилых помещениях за год началось в связи с нарушением правил устройства и использования электрооборудования. При этом причиной каждого третьего пожара в домах и квартирах становилось неосторожное обращение с огнем.

Вместе с тем в России был зафиксирован двукратный рост количества жертв при пожарах, возникавших из-за гаджетов. Так, в 2024 году произошло 227 подобных возгораний, которые привели к гибели шести человек.