Число людей, связь с которыми не установлена после землетрясения в Японии, выросло до 179

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Судьба как минимум 179 человек остается не известной после серии сильных землетрясений в японской префектуре Исикава. Об этом сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что в списке людей, с которым не удается выйти на связь, есть трое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что японские экстренные службы не могут обнаружить по меньшей мере 80 человек в префектуре Исикава. В экстренных службах отмечали, что в зоне землетрясений продолжается поисково-спасательная операция. В последний раз спасателям удалось извлечь из-под завалов восьмидесятилетнего местного жителя, который провел под обломками своего дома более двух суток.

Число погибших в результате прошедшей в Японии серии землетрясений достигло до 62 человек. Более 100 человек получили травмы различной степени.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.