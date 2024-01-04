Подсудимый напал на судью в США во время заседания – СМИ

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В Лас-Вегасе 30-летний мужчина, которого обвиняют в нанесении побоев, набросился на судью во время заседания суда. Об этом сообщает портал TMZ.

Адвокат подсудимого просил назначить ему испытательный срок, однако судья Мэри Холтус отклонила эту просьбу сославшись на то, что обвиняемый уже привлекался ранее за другие правонарушения.

В этот момент мужчина подбежал к столу судьи, перепрыгнул его, и повалил Холтус на пол. К подсудимому сразу же подбежали правоохранители, после чего мужчина вступил в схватку уже с ними.

По информации СМИ, судья получила травму головы. Также пострадал один из полицейских.

В марте прошлого года пять человек получили ранения при взрыве гранаты в холле Основного суда в Подгорице в Черногии.

Организатором произошедшего стал 39-летний мужчина. Предполагается, что он взорвал ручную гранату. Злоумышленник скончался на месте.