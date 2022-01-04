СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек в пожаре в Красногорске

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в Красногорске. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.

По данным следствия, возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Светлые горы. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих мужчин и женщины.

"В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, проводится осмотр. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после гибели трех человек в результате пожара в квартире на юге Москвы. Возгорание произошло в доме на Кавказском бульваре в ночь на вторник, 4 января. По данным ведомства, жертвами стали две женщины и один мужчина. Он прыгнул с высоты пятого этажа, пытаясь спастись от огня.

