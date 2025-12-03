Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в автосервисе на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.

О возгорании в помещении на первом этаже гаражного комплекса на северо-западе Москвы стало известно утром 3 декабря. На место прибыли 27 сотрудников и 8 единиц спецтехники МЧС. Площадь пожара составила 625 квадратных метров.

До этого в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся микроавтобус. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Из-за пожара движение в районе ЧП было затруднено, в сторону области оно осуществлялось по одной полосе. Позже его полностью восстановили.

