В Москве сотрудник массажного салона надругался над клиенткой

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Сотрудник массажного салона на северо-западе Москвы надругался над клиенткой. Мужчина признал вину, сообщает пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, 28 ноября сотрудник массажного салона на проспекте Маршала Жукова, применяя насилие и подавляя волю клиентки к сопротивлению, совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Позже 39-летний гражданин Таджикистана был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Свердловский суд отправил в колонию строгого режима на 23 года преподавателя музыки по делу о сексуальном насилии над 22 детьми. Помимо этого, обвиняемому запретили преподавать и осуществлять деятельность, связанную с детьми, а также в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов.