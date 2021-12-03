Тела 15 шахтеров ищут на шахте "Листвяжная" – МЧС

Фото: Главное управление МЧС по Кемеровской области – Кузбассу

Спасатели продолжают поиск тел 15 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

Там напомнили, что накануне удалось поднять на поверхность тела 11 шахтеров.

В МЧС добавили, что местонахождение еще 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей удалось установить. В ведомстве надеются, что проведенные мероприятия по проветриванию аварийных участков позволят ускорить темпы поиска погибших и ликвидировать последствия ЧП.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Также стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.