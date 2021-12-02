Тела еще шести погибших шахтеров подняли из шахты "Листвяжная"

Фото: МЧС России/ТАСС

Тела еще 6 погибших шахтеров подняли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Ранее горноспасателям удалось поднять из шахты тела пятерых человек. Об этом информировали в МЧС.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.