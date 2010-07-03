Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Белгороде увеличилось

Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом достигло пяти человек, под завалами может находиться еще один, передает РИА Новости. Одну женщину извлекли оттуда живой.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южная в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились. Начата доследственная проверка. После завалов следователи приступят к осмотру места происшествия.

По предварительной информации, в доме прописано 24 человека, 18 человек оперативно эвакуировали, 4 человека пострадали. Подготовлен пункт временного размещения.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных, и уточнить у очевидцев, какое количество людей могло проживать в доме по факту.