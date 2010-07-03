В СНГ 10 тысяч человек находятся в розыске за терроризм и экстремизм

Более 10 тысяч человек в СНГ были объявлены в розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова.

"В информационных массивах АТЦ СНГ содержится развернутая информация в отношении практически 10 тысяч лиц, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористического и экстремистского характера", – заявил специалист.

Среди всех разыскиваемых практически половину составляют боевики, ранее участвовавшие в конфликтах и боевых действиях на стороне незаконных террористических организаций и незаконных вооруженных формирований.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали четверых человек, подозреваемых в содействии и участии в террористической организации. Операции одновременно провели в Москве и Челябинске.

