Полиция задержала подозреваемых в терроризме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в содействии и участии в террористической организации, сообщает РИА Новости.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии проводили задержания одновременно на Южном Урале и в столице.

Одним из задержанных оказался 24-летний житель Челябинска. По данным следствия, он убеждал знакомых уехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Какую именно террористическую организацию он представлял, не уточняется. Дома у подозреваемого нашли патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также экстремистскую литературу. В отношении него возбуждено уголовное дело о содействии терроризму.

Какие преступления вменяются трем другим задержанным, не уточняется. Кроме того, уголовные дела против еще не возбуждены, процедура находится на стадии процессуального решения.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее рассказал, что с начала года правоохранители предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек. В 2019-м спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более чем восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".

В сентябре московские следователи добились ареста девяти фигурантов дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Задержанные проходят по делу, возбужденному по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

