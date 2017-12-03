В МОЭК опровергли информацию об аварии на теплотрассе на севере Москвы

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В ПАО "МОЭК" опровергли появившуюся в соцсетях и СМИ информацию об аварии на теплотрассе на улице Беговая.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании, на данном участке ведутся плановые работы по повышению надежности теплоснабжения. При это, отмечается, что все мероприятия организованы без прекращения поставки тепловой энергии жителям окрестных домов.

Возможные отключения тепла могли быть связаны с работами, которые проводит на внутридомовых территориях местная управляющая компания.

Вечером 29 ноября на востоке Москвы в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения. По данным Минэнерго РФ, на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети было переведено около 900 многоквартирных домов.

При прорыве пострадали восемь человек. Пятеро из них были госпитализированы. Причины разрыва тепломагистрали будет расследовать специальная комиссия.